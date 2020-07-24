West Ham United, Soucek'i renklerine bağladı
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Çek milli futbolcu Tomas Soucek'i transfer etti.
24.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:01
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Çek milli futbolcu Tomas Soucek'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ara transfer döneminde Slavia Prag'dan kiralanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Çekya Milli Takımı formasını 25 kez giyen Soucek, oynadığı 12 Premier Lig maçında 3 gol kaydetti.
Kaynak: AA