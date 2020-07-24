West Ham United, Soucek'i renklerine bağladı İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Çek milli futbolcu Tomas Soucek'i transfer etti.

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Çek milli futbolcu Tomas Soucek'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ara transfer döneminde Slavia Prag'dan kiralanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Çekya Milli Takımı formasını 25 kez giyen Soucek, oynadığı 12 Premier Lig maçında 3 gol kaydetti.

Kaynak: AA