West Ham United, Nikolo Vlasic'i kadrosuna kattı
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West Ham United, Nikolo Vlasic'i kadrosuna kattı

West Ham United, Nikolo Vlasic'i kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Hırvat orta saha oyuncusu Nikola Vlasic'i renklerine bağladığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Hırvat orta saha oyuncusu Nikola Vlasic'i renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat oyuncuya ödenecek bonservis bedeli konusunda Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile anlaşmaya varıldığı ve 23 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, West Ham United, Vlasic için 30 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmedeki performans kriterlerinin yerine gelmesi halinde İngiltere temsilcisi, 9 milyon avro daha ödeme yapacak.

Hırvatistan Milli Takımı'nda 26 karşılaşmada 6 gole imza atan Vlasic, daha önce Everton'da İngiltere Premier Lig deneyimi yaşamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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