West Ham United, Danimarkalı stoper Frederik Alves'i transfer etti
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West Ham United, Danimarkalı stoper Frederik Alves'i transfer etti

22.12.2020 21:03 | Son Güncelleme: 22.12.2020 21:07
West Ham United, Danimarkalı stoper Frederik Alves'i transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Danimarka'nın Silkeborg takımından Frederik Alves'i kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Danimarka'nın Silkeborg takımından Frederik Alves'i kadrosuna kattı.

West Ham United Kulübü, 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Alves'in transferi konusunda Silkeborg ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Stoperde görev yapan Alves ile ara transfer döneminden başlamak üzere 2024'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Silkeborg'un altyapısında yetişen Alves, 3,5 sezondur forma giydiği A takımda 48 maça çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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