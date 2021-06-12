West Ham United'da teknik direktör David Moyes'un sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı
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West Ham United'da teknik direktör David Moyes'un sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı

West Ham United'da teknik direktör David Moyes'un sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, teknik direktör David Moyes ile yeni sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, teknik direktör David Moyes ile yeni sözleşme imzaladı.

West Ham United Kulübü, 58 yaşındaki İskoç çalıştırıcı Moyes'un sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Moyes yönetimindeki West Ham United, geçen sezon Premier Lig'de 65 puanla 6. sırada yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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West Ham United'da teknik direktör David Moyes'un sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı - Haberler Spor
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