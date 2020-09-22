West Ham United'da 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
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West Ham United'da 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'da teknik direktör David Moyes ve 2 futbolcu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

West Ham United'da 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
22.09.2020 23:03 | Son Güncelleme: 22.09.2020 23:06

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'da teknik direktör David Moyes ve 2 futbolcu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 57 yaşındaki Moyes'in yanı sıra 23 yaşındaki stoper Issa Diop ve 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Josh Cullen'in Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Üçünün de hastalık belirtisi göstermediği ve protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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