West Ham - Sheffield Utd İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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West Ham - Sheffield Utd İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

15.02.2021 01:19 | Son Güncelleme: 15.02.2021 01:23
West Ham - Sheffield Utd İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki West Ham - Sheffield Utd maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de West Ham - Sheffield Utd maçıdır. Peki West Ham - Sheffield Utd maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

WEST HAM - SHEFFİELD UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

West Ham - Sheffield Utd maçı 15 Şubat Pazartesi günü (yani bugün) akşam saat 21:00 'da başlayacaktır.

WEST HAM - SHEFFİELD UNITED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

West Ham - Sheffield Utd maçını S Sport Plus ve S Sport kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.

WEST HAM - SHEFFİELD UNITED MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Londra Olimpiyat Stadyumu, Londra'da oynanacak.

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