Wesley Sneijder'in Real Madrid Görüntüleri
Bir dönem Real Madrid forması giyen Wesley Sneijder, iki sezon boyunca formasını giydiği Los Blancos'la 66 maçta 16 gol 16 asistlik göz alıcı bir performans ortaya koyarken, 2007-08 sezonundaki La Liga şampiyonluğunda önemli bir rol oynamıştı.
Bir dönem Real Madrid forması giyen Wesley Sneijder, iki sezon boyunca formasını giydiği Los Blancos'la 66 maçta 16 gol 16 asistlik göz alıcı bir performans ortaya koyarken, 2007-08 sezonundaki La Liga şampiyonluğunda önemli bir rol oynamıştı.