Wesley Sneijder'in Real Madrid Görüntüleri

Bir dönem Real Madrid forması giyen Wesley Sneijder, iki sezon boyunca formasını giydiği Los Blancos'la 66 maçta 16 gol 16 asistlik göz alıcı bir performans ortaya koyarken, 2007-08 sezonundaki La Liga şampiyonluğunda önemli bir rol oynamıştı.

21.10.2019 14:29

Bir dönem Real Madrid forması giyen Wesley Sneijder, iki sezon boyunca formasını giydiği Los Blancos'la 66 maçta 16 gol 16 asistlik göz alıcı bir performans ortaya koyarken, 2007-08 sezonundaki La Liga şampiyonluğunda önemli bir rol oynamıştı.

Kaynak: Dugout

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