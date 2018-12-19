Wesley Sneijder'in Menajeri: Oyuncum Galatasaray'a Dönmeye Sıcak Bakıyor
Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Wesley Sneijder'in menajeri, "Henüz bize gelen bir teklif yok ama Sneijder Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor." dedi.
Al Gharafa ekibinde kariyerine devam eden Sneijder'in menajeri Guido Albers, çıkan transfer iddiaları hakkında Radyospor'a konuştu.
Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers'in açıklamaları şu şekilde;
"OCAK'TA GELMESİ ZOR"
"Evet, Galatasaray istiyorsa bu transfer konusunu konuşuruz. Wesley Sneijder, Galatasaray'a dönme konusuna sıcak bakıyor. Size şunu söyleyeyim; 6 ay daha sözleşmesi var. Ocak ayında dönecek demek zor olur. Galatasaray'ın bunu müzakere etmesi lazım. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Wesley Sneijder çok açık. Ocak ayı için transfer zor. Çünkü halen sözleşmesi var. Galatasaray bir teklif hazırlayabilir. Bu teklifi Sneijder'in kulübüne götürürüz.
"GALATASARAY BİZİMLE BAĞLANTIYA GEÇMEDİ"
Sneijder, Galatasaray'a gelmeye açık. Bunu söyleyebilirim. Galatasaray şu ana kadar transfer için herhangi bir teklif getirmedi. Galatasaray bizimle bağlantıya geçmedi. Sneijder dışında Galatasaray'a önerdiğim başka bir oyuncu da yok. Wesley Sneijder, bu sezon 11 maçta görev yaptı ve 6 kez gol sevinci yaşadı."
Sneijder, Galatasaray formasıyla çıktığı 175 maçta 45 gol attı 44 de asist yapma başarısı gösterdi.
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Almışlar bi tane Belhanda. Ne yaptığı belli değil. 10 numarayı vermişler bide.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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2 tirilyon dan fazla borcu olan takıma çaycı bile gelmez geleceği karanlık kulübü bu duruma düşürenlerden hesap sorulsun fener gibi yap kendi üzerlerine iddia oynayıp borcu kapatCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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bu saatten sonra hayır etmez bizde . duygusal bakmayın ne olurr.Cevap Yaz 1 2 Yayından KaldırYAVV HE HE: beyin olsa bizimkilerde buna vereceği parayı ozan gibi geçleri yetiştirsinde ribery gibi kaçmasınlar.Yayından Kaldır
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Wesley sneijder gelsin ancak takımı o kurtarır GALATASARAY bence teklif göndermesi lazımCevap Yaz Yayından Kaldır