Werder Bremen, 9 maç aradan sonra Eren Sami Dinkçi'nin golüyle galip geldi
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Werder Bremen, 9 maç aradan sonra Eren Sami Dinkçi'nin golüyle galip geldi

19.12.2020 20:17 | Son Güncelleme: 19.12.2020 20:20
Werder Bremen, 9 maç aradan sonra Eren Sami Dinkçi'nin golüyle galip geldi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Werder Bremen, deplasmanda Mainz 05'i 1-0 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Werder Bremen, deplasmanda Mainz 05'i 1-0 yendi.

Werder Bremen, Bundesliga'nın 13. haftasında Opel Arena'da Mainz 05'e konuk oldu.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Werder Bremen, 90. dakikada Türk asıllı futbolcusu Eren Sami Dinkçi'nin attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 85. dakikasında Romano Schmid'in yerine oyuna dahil olan 19 yaşındaki Eren Sami Dinkçi, Bundesliga'da ilk kez forma giydi.

Yeşil-beyazlılarda forma giyen diğer Türk futbolcu Ömer Toprak ise 53. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan alındı.

Bundesliga'da 9 maç aradan sonra galip gelen Werder Bremen, puanını 14'e çıkardı.

Mainz 05 ise 6 puanda kaldı.

Bundesliga'da günün diğer karşılaşmalarında Hoffenheim deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 2-1, Arminia Bielefeld konuk olduğu Schalke 04'ü 1-0, Eintracht Frankfurt da yine dış sahada Augsburg'u 2-0 yendi. Leipzig-Köln karşılaşması ise 0-0 sonuçlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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