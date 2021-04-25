Weltew Home, canias4.0 teknolojilerini tercih etti
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Weltew Home, canias4.0 teknolojilerini tercih etti

Weltew Home, canias4.0 teknolojilerini tercih etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Industrial Application Software (IAS), Türkiye'nin önemli mobilya firmalarından Weltew Home ile anlaştığını duyurdu.

Industrial Application Software (IAS), Türkiye'nin önemli mobilya firmalarından Weltew Home ile anlaştığını duyurdu.

IAS'den yapılan açıklamaya göre, 100'ün üzerinde bayisi ve 500'ün üzerinde çalışanıyla mobilya ihracatında Türkiye ikincisi olan Weltew Home, dijital dönüşüm sürecini başlattı.

İş süreçlerini Endüstri 4.0 misyonu ile yöneterek kısa sürede faaliyet alanını genişletmeyi hedefleyen şirket, Türkiye ve dünya genelindeki mağaza sayısını 300'ün üzerine çıkarmayı hedefliyor. Weltew Home, dijital dönüşüm sürecinde rehber olarak ise IAS'yi ve canias4.0 teknolojilerini tercih etti.

"2022'nin başında projemizi canlı kullanıma almayı planlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Weltew Home Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, IAS'nin bir dünya markası haline geldiğini belirterek, "Biz de kendi markamızı bir dünya markası yapmak için önemli bir adım atmaya karar verdik. Dijital dönüşüm sürecimizi başlatırken yola IAS ile çıkmak istedik. Bu kararı vermemizde IAS'nin uzun yıllara dayanan tecrübesi ve canias4.0 ile sunduğu teknolojilerin yanı sıra yerli ve milli bir yazılım olması da önemli bir husustu." ifadelerini kullandı.

Bu yeni yatırımın ülke içinde olmasını çok önemsediklerini aktaran Balcı, şunları kaydetti:

"Yabancı bir firma ile çalışmak istemedik. IAS ofisini ilk ziyaret ettiğimizde, ekiple ve IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber ile ilk tanıştığımda 'tamam, doğru yerdeyiz' diye düşündüm. Böylece bu uzun yolculuğa çıkmaya karar verdik. Bu birlikteliğin uzun ömürlü olmasını ve projelerimizin başarı ile sürdürülmesini temenni ediyoruz. Mobilya sektöründe elde ettiğimiz tecrübelerimizle IAS'ye katkı sağlayacağımızı, IAS'nin de hem Türkiye'de hem de dünyada edindiği tecrübelerle dijital dönüşüm yolunda bize yol göstereceğini düşünüyoruz. IAS ile bir aile olacağız. 2022'nin başında projemizi canlı kullanıma almayı planlıyoruz."

"Weltew Home'un gelişimine katkı sağlayacağız"

Açıklamaya göre, IAS ve Weltew Home'un yöneticilerinin katılımıyla Bursa'da gerçekleştirilen toplantıda IAS Ülke Satış Müdürü Salim Kabasakal da proje ile ilgili düşüncelerini aktardı.

Kabasakal, projenin başarı ile sürdürülebilmesi için iki firmanın da özveri ile çalışması gerektiğini vurguladı.

ERP projelerinin başarılı olabilmesi için temel noktanın veriyi doğru ve düzenli şekilde aktarmak olduğunu belirten Kabasakal, "Karşılıklı özveri ile çalışarak uzun soluklu, başarılı bir çalışmaya imza atacağız. Biz projeye inanıyoruz. Canias4.0 teknolojilerinin Weltew Home'un büyümesine yaptığı katkıyı hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

IAS Kıdemli Satış Yöneticisi Fatih Yazıcı ise toplantıda, IAS'yi ve canias4.0 teknolojilerine ilişkin bir sunum yaptı. Yazıcı, sunumunda, Weltew Home çalışanlarına canias4.0 sayesinde elde edecekleri avantajları aktardı.

IAS, Türk teknolojisini dünyaya ihraç ediyor

Başta kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP olmak üzere otomasyon, IoT, big data, bulut, iş zekası ve e-Devlet entegrasyonları gibi pek çok çözümü bütünleşik olarak entegre bir yapı ile hizmete sunan IAS, firmaların dijital dönüş yolculuklarına rehberlik etmeye devam ediyor.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve dünyaya ihraç edilen canias4.0 teknolojileri, hem globalde hem de Türkiye'deki etkinliğini her geçen gün artırıyor.

IAS, farklı sektörlerden önemli firmalar ile iş birlikleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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