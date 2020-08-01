Welinton imzaya kaldı Transferde hareketli günler geçiren ve N'Sakala'yı 2+1 yıllığına kadrosuna katan Beşiktaş, Welinton transferini de bitirdi.

Transferde hareketli günler geçiren ve N'Sakala'yı 2+1 yıllığına kadrosuna katan Beşiktaş, Welinton transferini de bitirdi. Alanyaspor yönetimiyle küçük pürüzleri gidermek için görüşen siyah-beyazlılar, birkaç gün içinde resmi imzaları atacak.

Beşiktaş, transfer listesindeki isimleri bir bir kadrosuna katıyor. Önceki gün N'Sakala'ya resmi imzayı attıran ve 30 yaşındaki futbolcuyu 2+1 yıllığına kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Alanyaspor forması giyen bir başka futbolcuyla da anlaşmaya vardı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın çok istediği Welinton için Alanyaspor'un kapısını çalan ve bu futbolcu için Fatih Aksoy'u takasta kullanacak olan Beşiktaş, futbolcuyla da 3 yıllık anlaşmaya vardı. Akdeniz ekibiyle görüşmelerini sürdüren ve küçük pürüzleri gideren yönetim, önümüzdeki günlerde resmi imzaları atacak. Savunmaya Welinton'u transfer eden Beşiktaş, Lyon forması giyen eski oyuncusu Marcelo için de beklemede. Vida'yı istediği iddia edilen Lyon'dan bu futbolcuya karşılık eski oyuncusu Marcelo isteniyor.

Sandro Wagner için görüşmeler sürüyor

Burak Yılmaz'ın Lille'e transferi sonrasında bu bölgeye önemli bir ismi transfer etmek isteyen Beşiktaş, bonservisi elinde olan Alman oyuncu Sandro Wagner'i istiyor. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun menajeri Felix Frey'le bir araya gelen Erdal Torunoğulları, bu futbolcu için pazarlık halinde. Türkiye'de gelecek vaat eden isimleri de radarına alan Beşiktaş, Bucasporlu Oğuz Aydın ve Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci'yi de kadrosuna dahil etmek istiyor. Transferin gözde isimlerinden Oğuz Aydın'ı Sivasspor da isterken, siyah-beyazlıların bu futbolcu için önümüzdeki günlerde İzmir ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA