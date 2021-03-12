Welinton ilk golünü attı
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Welinton ilk golünü attı

12.03.2021 20:42 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:00
Welinton ilk golünü attı

Başakşehir karşısında siyah-beyazlı ekibi 2-1 öne geçiren golü atan Welinton, Beşiktaş formasıyla ilk golüne imza attı.

Başakşehir karşısında siyah-beyazlı ekibi 2-1 öne geçiren golü atan Welinton, Beşiktaş formasıyla ilk golüne imza attı. Siyah-beyazlı ekipte bu sezon gol sevinci yaşamayan 3 isim kaldı.

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, ilk yarıyı Larin'in golüyle 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Deniz Türüç skora eşitliği getirirken, Beşiktaş'ta Welinton, 68. dakikada takımını tekrar öne geçirdi. Ghezzal'ın kullandığı korner atışında savunmanın arasından iyi yükselerek kafayı vuran Brezilyalı futbolcu, fileleri havalandırırken Beşiktaş formasıyla da ilk golüne imza attı. Ligin en golcü takımı olan siyah-beyazlı ekipte kadrodaki oyunculardan yalnızca 3'ü gol sevinci yaşamadı. Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz ve Montero, bu sezon gol atamayan isimler olurken, bu futbolculardan Dorukhan'ın 3, Rıdvan Yılmaz'ın da 2 asisti bulunuyor. Beşiktaş'ın kadrosundaki futbolculardan gole katkı yapamayan tek isim olarak Montero kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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