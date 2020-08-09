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Welinton, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi

- Welinton, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Welinton, İstanbul'a indi.

09.08.2020 17:29 | Son Güncelleme: 09.08.2020 18:20

- Welinton, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi

İSTANBUL - Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Welinton, İstanbul'a indi. Son transfer görüşmelerinin ardından sağlık kontrolünden geçecek olan Welinton, resmi imzayı atacak.

Beşiktaş, Welinton transferini bitirmek üzere. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Brezilyalı savunmacı, siyah-beyazlılarla görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Havaalanında Beşiktaşlı yöneticilerin karşıladığı Welinton, transferinde son detayları görüştükten sonra yarın sağlık kontrolüne girecek.

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki savunmacıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Welinton, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi

Kaynak: İHA

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