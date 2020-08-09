Welinton, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Welinton, İstanbul'a indi.
09.08.2020 17:12 | Son Güncelleme: 09.08.2020 18:22
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Welinton, İstanbul'a indi. Son transfer görüşmelerinin ardından sağlık kontrolünden geçecek olan Welinton, resmi imzayı atacak.
Beşiktaş, Welinton transferini bitirmek üzere. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Brezilyalı savunmacı, siyah-beyazlılarla görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Havaalanında Beşiktaşlı yöneticilerin karşıladığı Welinton, transferinde son detayları görüştükten sonra yarın sağlık kontrolüne girecek.
Beşiktaş'ın 31 yaşındaki savunmacıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
(İHA)
Kaynak: İHA