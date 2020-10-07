WEF'in yıllık toplantısı mayısta İsviçre Luzern Bürgenstock'ta yapılacak

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 2021 yıllık toplantısının, İsviçre'nin Luzern Bürgenstock bölgesinde 18-21 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 2021 yıllık toplantısının, İsviçre'nin Luzern Bürgenstock bölgesinde 18-21 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.

WEF'ten yapılan açıklamada, her yıl ocak ayında yapılan WEF'in (Davos Zirvesi), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği hatırlatıldı.

WEF'in ertelenen toplantısının, İsviçre'nin Luzern Bürgenstock bölgesinde 18-21 Mayıs 2021'de yapılmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, "Toplantı, katılımcılar ve ev sahibi topluluğun sağlık ve güvenliğinin garanti altına alınmasına yönelik tüm koşullar mevcut olduğu sürece gerçekleştirilecektir." denildi.

Davos Zirvesi'ne her yıl 120'ye yakın ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş