Weecoins ile alışverişte yeni dönem
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Weecoins ile alışverişte yeni dönem

09.10.2020 15:51 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:56
Weecoins ile alışverişte yeni dönem

Weecoins, dünyada kripto para birimlerinin günlük ve yerel alışverişlerde kullanımını yaygınlaştıracak.

Weecomi'nin Rusya Ukrayna, Kazakistan ve Türkiye gibi ülkelerde hizmet sunduğunu belirten Weecomi international Kurucu Başkanı Özkan Cıbır; "Weecoins, 2013 yılında kurulan Weecomi International firmasının bir alt kuruluşudur. Weecoins ile kullanıcılar, uçak bileti, otel rezervasyonu ve online alışverişler gibi günlük alışverişlerini tek bir platform üzerinden kripto paraları kullanarak gerçekleştirebilecek." dedi.

Weecomi International'in dünya üzerinde müşteriler ile mağazalar arasında bir alışveriş köprüsü kurduğunu belirten Özkan Cıbır; "Weecomi International'in şu anda 10.000'i aşkın anlaşmalı mağazası ve yaklaşık 270.000 müşterisi bulunuyor. Bu büyük ağdan faydalanarak kripto para kullanımını arttırmak isteyen Weecomi, 2021 yılında anlaşmalı olduğu mağazalarda Weecoins'i müşterilerinin kullanımına açacak. Toplamda 900.000.000 adet üretilecek olan Weecoins'in üretimi 5 yılda tamamlanacak. 20 ülkede yatırımcısı bulunan Wecoins, şubat ayından bu yana 0,08 dolardan 0,30 dolara yükselerek 4 kat kazandırdı."

"Ücretsiz mobil uygulama"

Özkan Cıbır; "Ücretsiz bir mobil uygulama olan Weecoins Cüzdan, alışverişin, ödemenin ve para kazanmanın mümkün olduğu bir ekosistem oluşturuyor. Weecoins kripto cüzdanı olan cüzdan kullanıcılar Weecoins ile alışveriş,

kripto para birimlerinin kredi kartı ile alımı, Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto para birimlerini alma, gönderme ve saklama işlemleri, Weecomi uygulamasından yapılan alışverişlerden elde edilen puanları ve coin'leri kullanma imkanı ve ortak olunan ödeme platformları ile ödeme yapma imkanı sahip oluyorlar. Weeswaps'ı ise Türkiye'nin en yenilikçi dijital varlık işlem platformu olarak tanımlıyoruz. Weeswaps kullanıcıları, hızlı alış-satış seçenekleri ile işlemleri istedikleri fiyattan beklemeden gerçekleştirebiliyor. Tüm dijital varlıklar fiziksel güvenliği sağlanmış çevrimdışı cüzdanlarda muhafaza edebiliyorlar."

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mehmet Muş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Esra Erol Caner Cindoruk
Spor Babel Falcao Gökhan Töre Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk Erkek Yangın Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Weecoins ile alışverişte yeni dönem - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 15:59:32. #1.14#
title