WeChat yurt dışındaki kullanıcılarının içeriklerini sansürlüyor
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WeChat yurt dışındaki kullanıcılarının içeriklerini sansürlüyor

WeChat yurt dışındaki kullanıcılarının içeriklerini sansürlüyor
08.05.2020 13:04 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:04

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, Çin'in sosyal medya uygulaması WeChat, yurt dışındaki kullanıcıların paylaştığı belge ve fotoğrafları siyasi amaçlarla izleyerek bazılarına sansür uyguluyor.

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, Çin'in sosyal medya uygulaması WeChat, yurt dışındaki kullanıcıların paylaştığı belge ve fotoğrafları siyasi amaçlarla izleyerek bazılarına sansür uyguluyor.

Toronto Üniversitesine bağlı Citizen Lab kuruluşunun yayımladığı raporda, Çin dışındaki WeChat kullanıcılarının farkında olmadan sansüre uğradığı belirtildi.

Raporda, siyasi olarak uygunsuz bulunan içeriklerin, Çin'deki kullanıcılar tarafından görülmesinin engellendiği kaydedildi.

WeChat'i Çin dışında yaklaşık 100 milyon kişinin kullandığına vurgu yapılan raporda, ülke dışında açılan hesapların da sansüre maruz kalıp kalmadığının bilinmediğine dikkat çekildi.

Raporda, WeChat'in kullanıcı sözleşmesinde böyle bir izleme ve sansür yapılacağına dair bilgilendirmenin yapılmadığının altı çizildi.

Elde edilen sonuçlarla ilgili WeChat'e sorular yönetildiği ancak şirketin cevap vermediği bilgisi de paylaşıldı.

Yaklaşık 1 milyar kişi kullanıyor

Yaklaşık bir milyar aktif kullanıcısıyla WeChat, dünyanın en çok kullanılan 3'üncü sosyal medya uygulaması konumunda bulunuyor.

Rusya, hukuki düzenlemelerle uyumlu hareket etmediği gerekçesiyle Wechat'i yasaklamıştı.

WeChat'in kayıtlı kullanıcılarının bilgilerini Çin hükümetiyle paylaştığı da biliniyor.

Kaynak: AA

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