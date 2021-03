WeChain Coin nedir? Güncel WeChain (WXTC) Coin yorum ve grafiği

Bugün için WeChain Coin fiyat $0,00000081 24 saatlik ticaret $0,00104434 hacmiyle şeklindedir. Fiyat son 24 saatte 23.1% artmıştır.It has a circulating supply of 0 WXTC coins and a max supply of 1,5 Milyar. FinexBox, şu anda bunun ticaretinin yapıldığı en aktif piyasadır.

WeChain Coin kurucuları, Proje Kontrolünü Oylama Süreçleri aracılığıyla kullanıcı zincirine geçirecek. Halihazırda çıkarılmış olan toplam WeChain Parasının % 0.1 veya daha fazlasını temsil eden bir WXTC hissesine sahip olan herkes, Yatırım Fonu ekleme ve kullanma kampanyası için oy kullanma hakkına sahip olacaktır.

WECHAİN HAKKINDA

Ademi merkeziyetçilik: Tüm Proje eylemlerinin ademi merkeziyetini bir kullanıcı zinciri aracılığıyla sağlam bir şekilde uygulayın. WXTC'nin Anti ASIC algoritması kullanması nedeniyle, normal bilgisayarlara (büyük hesaplama gücüne sahip olmayan) sahip madenciler daha fazla madencilik değişikliğine sahip olacaktır.

WXTC, Cryptocurrency Pazarında Aktif hale geldiğinde, tüm kararlar Kullanıcı Topluluğu tarafından oylama kampanyaları aracılığıyla alınacaktır.

Oylama Süreci: WeChain Coin kurucuları, Proje Kontrolünü Oylama Süreçleri aracılığıyla kullanıcı zincirine geçirecek. Halihazırda çıkarılmış olan toplam WeChain Coins'in% 0.1 veya daha fazlasını temsil eden bir WXTC hissesine sahip olan herkes, Yatırım Fonu ekleme ve oylama kampanyası kullanma hakkına sahip olacaktır. Daha fazla bilgi edinmek için Whitepaper'a bakın.

Sosyal Banka: WeChain Coin'in Toplam Arzının% 10'u bir Sosyal ve Sürdürülebilir Projeler Destek Fonu için hedef olacak, madencilik yaparak bu şirketlere yardım etmiş olacaksınız ve daha da fazlası, WXTC fonu almak için bir şirkete veya Sosyal Projeye başvurabilirsiniz.

Düşük Ücretli İşlem: Projenin amacı WeChain Coin'i Ödeme için Kripto'ya dönüştürmek olduğundan işlem ücretini 0.01 EXTC olarak belirledik.

İşlem Süresi: Diğer bir farklılık, işlem akışına bağlı olarak 60 saniyenin altına ulaşabilen işlem süresidir.

Anonimlik: Cryptonight Lite V7 algoritması sayesinde tüm işlemler Anonimdir ve İzlenemez.

Pazar İstikrarı: İstikrarlı piyasaya giriş arayışı WeChain Coin Projesi, En İyi Sahiplerin Bonus ve Oylama Sürecini kontrol etmek için bir Kendi Kripto Platformu geliştiriyor. Bu platform, bir Merge Madencilik Havuzu, Musluk, Eşantiyon Kontrolü ve diğer Kriptolar için bir Takas ile Ortaklık sunacak.

Popülerlik: Bu hisse senedinin bir kısmının Faucet Web Sitesi, Sosyal Medya Promosyonları, WXTC Dices Ekleme yoluyla Eşantiyonlara ayrılması için büyük bir WXTC Kaynağı tanımlanmıştır.

En İyi Sahipler Bonusu: Promosyonun ilk 12 ayı içerisinde Yatırım veya Madencilik yapacak olan ve hisse senetlerini 12 ay boyunca satmayacak olan tüm WXTC kullanıcıları, doğrudan WeChain Coin Resmi Değişim hesabına ödenen Bonus tutarının% 50'sini alacaklardır.

ÖZELLİKLER

İsim: WeChain Coin.

Ticker: WXTC.

Algoritma: Cryptonight Lite V7.0

Minig Protokolü: İş Kanıtı (POW).

Toplam Arz: 150.000.000.000

Madencilik Tedarik CPU ve GPU: 100.000.000.000

Ön maden: 50.000.000.000, Dağıtıldığı yer :

Sermaye Payı: 30.000.000.000.

Sosyal ve Sürdürülebilir Hedef: 15.000.000.000

Eşantiyonlar: 5.000.000.000

Blok Başına Ödül: 23.795 WXTC ve azalıyor.

Blok Süresi: 120 sn.

Emisyon Eğrisi: 22.

Zorluk Ayarı: Değişken.

Olgunlaşma Süresi: 10 Blok.

İşlem Ücreti: 0.01 WXTC.