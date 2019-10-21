Webrazzi Summit 2019'un programı açıklandı!

21.10.2019 16:06

Tüm internet ve girişimcilik sektörünün buluşma noktası haline gelen Webrazzi Summit bu sene 23 Ekim 2019 tarihinde Wyndham Grand İstanbul Levent'te düzenlenecek ve girişimcilikten dijital pazarlamaya, sosyal medyadan e-ticaret, finansal servisler, girişim sermayesi, melek yatırım, online oyun, mobil uygulamalar ve sektörün önemli isimlerinden İş Bankası Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü Adnan Bali, Mynet'in Kurucusu Emre Kurttepeli, Philip Morris Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın gibi sektörün deneyimli isimlerinin yorumlarıyla daha birçok konu ele alınacak. Böylelikle katılımcılar değişen ve dönüşen teknolojik gelişimleri yakından gözden geçirme şansını elde edebilecekler.

Webrazzi Summit'te Bu Sene Aynı Anda Beş Oturum Olacak

Bu sene diğer yıllardan farklı olarak oturumlar Disrupt, Grow, Create, Startup Lounge ve Workshop salonlarında olmak üzere 5 farklı salonda gerçekleşecek. Oturumlarla ilgili kısa bilgiler ise şöyle;

·"Disrupt"sahnesinde girişimlerin değiştirdiği ve değiştireceği sektörler, yatırımcıların ilgisi çeşitli paneller ve sunumlar,

·"Grow" sahnesinde dijital pazarlama, e-ihracat ve ödeme sistemleri,

·"Create" salonunda yeni teknolojilere ve alanlara odaklanan konular yer alacak. Geleceğin eğitim dünyasından, otomotiv sektörüne ve yemek dünyasına kadar önemli başlıklar bu alanda yeniliğe imza atmış isimlerin konuşmaları ile gün boyunca devam edecek. Workshop salonunda belirli alanlarda daha detaylı içerikler katılımcılarla buluşacak. Bu salondaki sunumlar daha az katılımcıyla gerçekleşecek ve klasik Webrazzi oturumlarından daha uzun olacak.

·"Startup Lounge" alanında ise girişimciler gün boyunca kendilerine ayrılmış özel alanda potansiyel müşteri, iş ortakları ve yatırımcılarla direkt iletişim kurma fırsatı yakalayacak.

Girişimciler ve Yatırımcılar Yine Webrazzi Arena'da Buluşuyor

·İlk olarak 2015 yılında Webrazzi Summit kapsamında düzenlenen girişimcilik yarışması; Webrazzi Arena ile gün son bulacak. Yarışma doğrultusunda, Türkiye'nin gelecek vaat eden son derece değerli 10 girişiminin, yerli ve yabancı potansiyel yatırımcılarla ve potansiyel kullanıcılarla buluşturularak girişimcilere iş ve tanıtım imkânı sağlanacak.

Kaynak: Bültenler