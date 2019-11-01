WebOS Auto, LG ve Qualcomm Araç içi deneyimini zenginleştirmek için iş birliği

01.11.2019 03:37

LG ve Qualcomm Araç İçi Deneyimini Zenginleştirmek İçin İş Birliğine Gitti

LG ve Qualcomm, geleceğin otomotiv bilgi ve eğlence platformunu oluşturmak amacıyla, webOs Oto ve Üçüncü Nesil Snapdragon Otomotiv Geliştirme Platformu birlikteliğinin sinerjisinden yararlanıyor.



Qualcomm Incorporated'in bir yan kuruluşu olan Qualcomm Technologies Inc.ve LG Electronics (LG); LG'nin araç içi bilgi-eğlence sistemi olan webOS Auto'yu daha da geliştirmek için birlikte çalışmayı planladığını duyurdu. WebOS Auto ve Qualcomm Snapdragon Otomotiv Geliştirme Platformu'nun (ADP) güçlü yönlerinden faydalanan şirketler; sürücüler ve yolcular için daha uygun bir araç içi deneyimi yaratmayı ve geliştirmeyi hedefliyor.



LG webOS Auto, yeni nesil bağlı otomobiller için LG'nin araç bilgi-eğlence alanındaki uzmanlığını kullanan Linux destekli bir platform olarak biliniyor. LG'nin yakın zamanda, otomotiv bilgi ve eğlence işlevselliği eklediği webOS Açık Kaynak Sürümü 2.0, kullanıcıların; webOS Auto'da yer alacak yenilikçi özelliklerden bazılarını deneyimlemelerini sağlıyor. Sürümün açık kaynak kodu ve ilgili araçlar ve kılavuzlar http://webosose.org adresinden indirilebiliyor.



Snapdragon ADP, yapay zeka (AI) özellikleri, yüksek çözünürlüklü çoklu ekran yapılandırmaları ve ultra HD ortam akışı için gelişmiş grafiklerle desteklenen endüstri lideri bilgi-eğlence teknolojilerine sahip. Snapdragon ADP, yolcu ve arka koltuk eğlence (RSE) ekranları dahil, yüksek performanslı ve güç tasarruflu otomotiv kokpit platformlarının hızlı bir şekilde geliştirilmesi için kapsamlı bir donanım ve yazılım ortamı sağlamak üzere tasarlandı.



Daha gelişmiş bir webOS'u geliştirmenin ve ticarileştirmenin yanı sıra, Auto, LG ve Qualcomm, LG'nin Ocak ayında CES 2020'de açıklayacağı bir referans platformu üzerinde işbirliği yapacak.



LG Electronics'in Başkanı ve CTO'su I.P. Park;



"Qualcomm ile gerçekleştirdiğimiz, webOS Auto platformunun ekosistemini genişleten bu işbirliğine çok değer veriyoruz. 5G ağları ve multimedya gibi Qualcomm'un en yeni çözümleri ile müşteriler evlerinde yaşadıkları eğlenceyi bağlı otomobillerde yaşayabilecekler. WebOS ve Snapdragon ADP birlikte, gelecekteki araç bilgi-eğlence sistemleri için yüksek performanslı, kapsamlı bir donanım ve yazılım platformu sağlayacak" dedi.



Qualcomm Technologies, Inc.'in kıdemli başkan yardımcısı ve global işletme operasyonları başkanı Jim Cathey;



"LG ve Qualcomm Technologies arasındaki çalışma; iki şirket arasında uzun süreli ve başarılı bir ilişki kurulmasını sağlarken yeni nesil otomotiv yazılımlarında büyük bir sinerji etkisi yaratıyor. Otomotiv teknolojilerini geliştirme konusundaki kombine deneyim ve uzmanlığımızın; müşterilerin talep ettiği en iyi araç içi ve yeni nesil kullanıcı deneyimini sağlamada yardımcı olacağından eminiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Teknotalk.com