Webo'nun Kaçan Penaltısı Sunucuyu Çıldırttı

Spor Toto 1. Lig'de Gazişehir Gaziantep'in Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı play-off final maçını penaltılarda kaybetmesinin ardından Gaziantep'te yayın yapan Gaziantep Olay TV ekranlarında maçı anlatan sunucu büyük üzüntü yaşadı.

Karşılaşmanın başından sonuna kadar maçı dakika dakika canlı yayında izleyicilere aktaran Gaziantep Olay TV ekibinden Raci Dölek, Mustafa Teke, Kenan Yücel ve Bedrettin Ay, canlı yayında penaltı atışlarını anlatırken Gazişehir'in kaçırdığı penaltıların ardından adeta kendilerinden geçti.

Maçı stüdyoda Gaziantepli sporseverlere anlatan Raci Dölek ile stadyumda maçı izleyen Mustafa Teke ve Kenan Yücel'in heyecanı ekranlara yansırken, üç isim de Gazişehir'de Yasin, Webo ve Tugay'ın kaçırdığı penaltılarının ardından kahroldu. - GAZİANTEP