WebAR ile ürünü satın almadan "deneyimleme" imkanı
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WebAR ile ürünü satın almadan "deneyimleme" imkanı

WebAR ile ürünü satın almadan 'deneyimleme' imkanı
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önde gelen elektrikli ev aletleri markalarından Arzum, geliştirdiği WebAR uygulaması ile tüketicisine ürünü satın almadan önce evinde gerçek boyutlarıyla deneyimleme fırsatı sunuyor.

Türkiye'nin önde gelen elektrikli ev aletleri markalarından Arzum, geliştirdiği WebAR uygulaması ile tüketicisine ürünü satın almadan önce evinde gerçek boyutlarıyla deneyimleme fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arzum, kullanıcılarına en iyi hizmeti sunmak için WebAR projesini hayata geçirdi.

Cihazların cisim tanıma özelliği kullanılarak sanal nesnelerin gerçek görüntüler üzerine bindirildiği uygulama ile tüketicilere, Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisinin yardımıyla Arzum ürünlerini satın almadan önce evlerinde gerçek boyutlarıyla deneyimleme fırsatı sunuluyor.

Dijital Gözler platformu kapsamında, çalışanların gönüllü projesi olarak geliştirilen WebAR uygulaması, ilk etapta Arzum OKKA, Foodie ve MaxiGrill olmak üzere üç üründe hayata geçirildi.

Uygulama ile tüketici telefonu aracılığıyla QR kodunu okutarak istediği ürünü üç boyutlu olarak kendi mutfağında görebiliyor.

"Birinci önceliğimizi tüketicinin hayatını kolaylaştırmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız, temassız yaşam ihtiyacının e-ticaret, temassız teslimat, teknolojik avantajlar gibi birçok unsurla birleşerek tüketici deneyimlerini dijital ortama taşıdığını belirtti.

"Teknoloji ve inovasyonu bir arada sunarak tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırmak Arzum olarak her zaman birinci önceliğimiz oldu" diyen Yıldız şunları kaydetti:

"Kolaylık sunan teknoloji ve tasarımlar artık bir lüks değil ihtiyaç. Biz teknolojiye ciddi olarak yatırım yapan ve her yıl bu yatırımları büyüterek devam ettiren bir şirketiz. Teknolojiyi daha iyi kullanmak için durmadan çalışıyoruz. Değişen ihtiyaçlar kadar, değişen teknoloji de gelecekte bizi, içinde bulunduğumuz sektörde farklılaştıracak konulardan biri. Tüketici ihtiyaç duyduğu ürünü aradığı anda karşısına çıkmak, ona seçenekler sunmak çok önemli. Biz de Arzum olarak tüketicinin ihtiyacı anında ona seçenekler sunuyoruz.

Sadece bununla kalmayıp ürünlerimizi fiziksel olarak görmeden tanımalarını da sağlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz WebAR projemizle, tüketicimize ürünlerimizi evlerinin rahatlığında deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Gerçeğe en yakın deneyimi sunduğumuzu söyleyebilirim. İlk etapta üç üründe hayata geçirdiğimiz uygulamamızın yelpazesini genişletmeyi hedefliyoruz. Bundan sonra da teknolojiyi odağımıza alarak kullanıcılarımıza en iyi hizmeti sunmaya, onların hayatını kolaylaştıracak yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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