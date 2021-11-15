ERZİNCAN (Habermetre) - Web2. 0 Araçlarının eTwinning Projelerine ve Derslere Entegrasyonu Konulu Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından öğretmenlerimizin ihtiyaçlarına yönelik bilgilendirme toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda eTwinning İçerik Geliştirme Eğitmeni Adil TUĞYAN ile 12. 11. 2021 tarihinde saat 20. 00'da Zoom üzerinden 'Web2. 0 Araçlarının eTwinning Projelerine ve Derslere Entegrasyonu' konulu bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürü Sayın Hüseyin Erol'un da katılım sağladığı toplantıya ilimizden ve diğer illerden toplam 230 idareci ve öğretmen katılım sağlamıştır. Toplantıda Web2. 0 araçları hakkında bilgilendirmeler yapılarak derslere ve projelere nasıl entegre edileceği anlatılmıştır. Toplantı sonunda ise Adil TUĞYAN tarafından öğretmenlerimize örnek araçlar tanıtılmış ve bu araçların nasıl kullanılacağı hakkında uygulamalar yapılmıştır.

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