"Web Tapu" uygulaması koronavirüs tedbirleri kapsamında geliştirildi Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce geçen yıllarda hayata geçirilen "Web Tapu" uygulaması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geliştirilerek daha fonksiyonel hale getirildi.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce geçen yıllarda hayata geçirilen "Web Tapu" uygulaması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geliştirilerek daha fonksiyonel hale getirildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı, aldıkları Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşları kalabalıktan uzak tutmak için teknolojik önlemler aldıklarını, Web Tapu uygulamasıyla internet üzerinden alım-satım, tapu kaydı, ipotek gibi işlemlerin yapılabildiğini ifade etti.

Adlı, uygulamanın kullanılması ve mümkün olduğunca kalabalık ortamlara girilmemesi tavsiyesinde bulunarak "Web Tapu uygulamalarında işlem çok daha hızlı yürüyor, beklemenize gerek olmuyor. Herhangi bir mağduriyetiniz de söz konusu değil. Biz özellikle vatandaşımıza rica ediyoruz, Web Tapu'yu kullansınlar." dedi.

Sistemle ilgili bir problem yaşandığında "Alo 181" veya internet üzerinden randevu alınarak birimlere gidilmesinin önemine işaret eden Adlı, "Randevu saati dışında gelinmesi, birimlerimizde ciddi bir kalabalık oluşması demektir. Bu kalabalık ortamda virüsün, hastalığın yayılma ihtimali çok daha yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Adlı, uygulamanın kullanımını yaygınlaştırmak istediklerini aktararak şunları kaydetti:

"Web Tapu uygulaması aslında bir seneye yakındır kullanılıyor. Ancak biz bunun ergonomisini iyileştirdik, kullanımını yaygınlaştıracak şekilde basitleştirdik. Artı, sadece vatandaş değil, kamu kurumları ve şirketler bazında da yeni modüller ilave ettik. Dolayısıyla bu şekilde daha fonksiyonel hale getirdik. Şu anda çok basit bir kullanıma sahip olan bir modülümüzü, herkes çok rahatlıkla kullanabilir."

Adlı, gerekli bilgilerin sisteme girilmesiyle işlemlerin kolaylıkla yapılabildiğini, daha sonra tapuya gelinerek ıslak imza atıldığını ve tapunun kolaylıkla alındığını söyledi.

Memurların vatandaşla temas halinde olduğu tüm birimlerde hijyen kurallarına özen gösterildiğini ve temasın belli aralıkta olması için tedbirler alındığını anlatan Adlı, birimlere temizlik malzemeleri ve maske gönderildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA