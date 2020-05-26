Web sitesi ismi sizi bir adım öne geçirebilir
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Web sitesi ismi sizi bir adım öne geçirebilir

Web sitesi ismi almak isteyenlere uzmanından altın tavsiyeler geldi.

Web sitesi ismi sizi bir adım öne geçirebilir
26.05.2020 12:12 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:15

Web sitesi ismi almak isteyenlere uzmanından altın tavsiyeler geldi. Uzmanlar insanların kolaylıkla hatırlayacağı web sitesi isimlerinin bir adım öne geçireceğine dikkat çekti.

Web sitesi oluşturmak için öncelikle bir web sitesi ismi gerekiyor. Bir web sitesi ismi oluşturmak için de öncelikle domain alma işlemi yapmak ve bu alınan isimin insanların kolaylıkla hatırlayacağı yani her an giriş yapabileceği bir web sitesi ismi olması da önemlidir. Bu işlem günümüzde Hosting firmaları üzerinden gayet kolay olarak gerçekleştirilebilir. hizhosting.com Genel Müdürü Caner Çakı, kişisel web sayfası, kurumsal web sayfası veya bir blog sayfası açmak için öncelikle bir hosting firmasına başvurarak domain alması gerektiğini belirterek, "Domain almak için birkaç adımı gerçekleştirmeniz yeterli olacaktır. ilk olarak bir domain yetkilisi ile irtibata geçip bilgi alabilir ve domain ve hosting firmasında domain sorgulama aracı kullanılarak, istediğiniz alan adının daha önce alınıp alınmadığını sorgulatabilirsiniz. Yaptığınız domain adı sorgulama işlemi sonrasında eğer kullanılmamış bir alan adını kendinize uygun bulursanız, direkt olarak istediğiniz alan adını temin edebilirsiniz. Ancak temin etmek istediğiniz alan adı daha önce kullanılmış ise bu alan adını almanız mümkün olmayacaktır. Onun yerine almak istediğiniz alan adına en yakın olan alan adını almanız gerekebilir. Alan adı alırken iyi bir inceleme gerçekleştirmeniz, bu seçimlerde en önemli noktalardan biri olacaktır" dedi.

"PROJENİZİ DOĞRU ŞEKİLDE YANSITACAK BİR DOMAİN SEÇMENİZ SİZİ BİR ADIM ÖNE ÇIKARACAK"

Çakı, seçilen alan adının, web sitesi ziyaretçileri tarafından görülen ilk nokta olmakla birlikte bazı bilgilere de özellikle dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bu anlamda popüler anahtar kelimeler ve arama terimlerini iyi bir şekilde hesaplayarak, web site projenizi doğru şekilde yansıtacak bir domain seçmeniz sizi bir adım öne çıkartacaktır. Seçeceğiniz alan adı çok saçma veya aşırı derecede uzun olmamalıdır. Yani temel olarak her zaman insanların kolayca hatırlayacağı bir alan adı seçmeniz gerekmektedir. Seçtiğiniz alan adının benzerleri başka kişiler tarafından kullanılmış olabileceğinden dolayı potansiyel olarak tüm trafiğin size ulaşmasından emin olmak açısından spesifik domain adı seçeneklerinden uzak durmanız gerekecektir."

(İHA)

Kaynak: İHA

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