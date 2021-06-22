Web Of Science Planlı Bakım Çalışması
Web of Science Planlı Bakım ÇalışmasıDeğerli Kütüphane Kullanıcılarımız,Web of Science veri tabanında 24 Haziran Perşembe günü saat 14: 00, 25 Haziran Cuma sabahı 02: 00 arasında yapılacak olan planlı bakım çalışması nedeniyle erişimde kesintiler yaşanabilir.
Web of Science Planlı Bakım Çalışması
Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,
Web of Science veri tabanında 24 Haziran Perşembe günü saat 14: 00, 25 Haziran Cuma sabahı 02: 00 arasında yapılacak olan planlı bakım çalışması nedeniyle erişimde kesintiler yaşanabilir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
Kütüphane
Kaynak: Habermetre