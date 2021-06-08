Web Of Science Planlı Bakım Çalışması
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Web Of Science Planlı Bakım Çalışması

Web Of Science Planlı Bakım Çalışması
Habermetre - Haberler | Toplum

Web of Science Planlı Bakım ÇalışmasıDeğerli Kütüphane Kullanıcılarımız,Web of Science veri tabanında 10 Haziran Perşembe günü saat 14: 00, 11 Haziran Cuma sabahı 02: 00 arasında yapılacak olan planlı bakım çalışması nedeniyle erişimde kesintiler yaşanabilir.

Web of Science Planlı Bakım Çalışması

Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,

Web of Science veri tabanında 10 Haziran Perşembe günü saat 14: 00, 11 Haziran Cuma sabahı 02: 00 arasında yapılacak olan planlı bakım çalışması nedeniyle erişimde kesintiler yaşanabilir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Kütüphane

Kaynak: Habermetre

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