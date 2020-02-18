"WeAreNATO" kampanyası lansman etkinliği (3)
İletişim Başkanlığının koordinasyonundaki "WeAreNATO" kampanyası, İzmir'de düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.
18.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:14
İletişim Başkanlığının koordinasyonundaki "WeAreNATO" kampanyası, İzmir'de düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.
Türkiye'nin NATO'ya katılımının 68. yıl dönümü olan 18 Şubat tarihi dolayısıyla bugün gerçekleştirilen kampanyanın lansmanı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü'nde yapıldı.
Kaynak: AA