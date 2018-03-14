Wear Os, Google Android Wear İçin Yeniden Markalaşıyor

Google Platform Bağımsız Giyilebilir Cihaz İşletim Sistemi Sunuyor.



Google, Android Wear için yeniden markalaşmayı işaret ediyor. Platform bağımsız Wear OS olarak Android Wear ismini yeniden tanımlıyor. Aslına bakarsanız bunun nedenini anlamak hiç te zor değil!

Android Wear yakında "Wear OS" olarak yeniden adlandırılabilir.

Android Wear, Google Pay tarzı yeniden markalaştırılıyor. En yeni Android P Geliştirici Önizlemesinde kullanıcıların dikkatinden kaçmayan ayrıntıda Google; Android Wear'ı Wear OS, Aynı zamanda saat benzeri bir logoyu "W" ile değiştirdiği görülüyor.

Bu resmi olarak bir isim değişikliğinin yakın zamanda gerçekleştiğini göstermiyor ancak Mayıs Ayında Google I/O konferansında Android P ile birlikte bu değişikliğinde resmileşmesini bekleyebiliriz.

Google Android Wear Markasında Neden Değişikliğe Gidiyor?



Google'ın WearOS etiketini neden kullanmak isteyeceğini tahmin etmek zor değil demiştim. Şirket Google Pay'de olduğu gibi Android ile sınırlı olmayan cihazlarda "Android" etiketini kullanmaktan kaçınıyor. Bildiğiniz gibi Android Wear saatlerini iPhone'larla da kullanabilirsiniz.!

Bu yeni markalaşma ve tanımlama, akıllı saat pazarının mevcut durumu dikkate alındığında çok önemli olabilir. IDC verilerinde göre Android Wear, 2017 dördüncü çeyreğinde ilk beş giyilebilir üretici arasında yer bulamadığını tahmin ediyor. Huawei bile Android Spor kıyafetleri ile değil, Android bileklikleri ile beşinci sıradaya yer aldı.

Yeni saatler ve güncellenmiş yazılımlar nihayetinde pazardaki büyümenin anahtarı olabilir. Bu cihazların sadece Android'te çalıştığını düşünen alıcılar için bu isim ve marka değişikliği yeni bir algı oluşturabilir.

Android Police, 9to5Google

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http://www.teknotalk.com/wear-os-google-android-wear-62647/