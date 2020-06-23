Wear OS Dinamik Arayüz Desteğine Kavuşuyor Son zamanlarda hızla gelişmekte olan akıllı saat sektöründe rekabetin çok sert olduğu apaçık bir gerçek.

Son zamanlarda hızla gelişmekte olan akıllı saat sektöründe rekabetin çok sert olduğu apaçık bir gerçek. Google ne yazık ki bu noktada istenilen başarıyı elde etmekten ve rakiplerinin önüne geçebilecek özellikleri sunmaktan uzak bir noktada bulunuyor. Öte taraftan Wear OS dinamik arayüz desteği ile birlikte bu farkı bir nebze de olsun kapatabilir.

Wear OS Dinamik Arayüz Desteği ile Neler Sunacak?

Eğer Wear OS üzerine kurulu bir akıllı saat alırsanız fark edeceğiniz şeylerden ilki, sunulan kadran arayüzlerinin gerçekten birbirine benzemesi ve tercih edebileceğiniz seçeneklerin de çok kısıtlı sayıda olduğu olacaktır. Google yaptığı yeni bir düzenleme ile birlikte bu sorunun üstesinden gelebilir.

Geliştiriciler için yayınlanan yeni araçlarla birlikte akıllı saatlerin gücünden faydalanmak daha mümkün hale geldi. Bunun yararı kare hızlarının artması ki, bir noktada animasyonların ve geçişlerin çok daha pürüzsüz ve akıcı bir şekilde yapılabilmesi anlamına geliyor.

Bu aynı zamanda iddialı tasarımcıların daha dinamik 'saat yüzleri' yapabileceği anlamına geliyor. Yani klasik saat yüzleri yerini daha eğlenceli kadranlara bırakacak gibi gözüküyor. Geliştiriciler söz konusu araçları kullanmaya hemen başlayabileceği için bu özelliklerden faydalanan saat yüzleri ile karşılaşmak için uzun bir süre beklemenize gerek kalmayacak. Peki siz bu düzenleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Tizen ve watchOS işletim sistemlerine sahip akıllı saatler varken Wear OS modellerini tercih eder miydiniz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.