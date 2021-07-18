We Raise Gaming, Sirius kadrosunu duyurdu!
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We Raise Gaming, Sirius kadrosunu duyurdu!

We Raise Gaming, Sirius kadrosunu duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

We Raise Gaming güçlenmeye devam ediyor!

Espor scouting organizasyonu adıyla hayata geçen We Raise Gaming, Sirius kadrosunu duyurdu.

Organizasyonun duyurduğu kadroya göz attığımızda ise gözümüze yabancı gelmeyen birçok isimle karşılaşıyoruz. Oyuncuların bazılarını VALORANT ile tanırken bazılarının CS: GO'dan geçiş yaptığını görüyoruz. İsterseniz gelin organizasyonun duyurduğu kadroya birlikte göz atalım:

Xyology

Fury

Jaqara

Wenaxy

Pachenko

Tecrübeyle yeteneğin harmanlandığı kadrodan beklenti yüksek gibi görünüyor. Kadronun oyuncularına bireysel olarak göz attığımızda gerçekten iyi bir kadro gibi görünürken acaba takım kimyası olarak uyum sağlanabilecek mi?

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, kadroya gelecek turnuvalarda başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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