We Dont Need Help ve We Need Help ne demek? Twitter'da gündem olan #WeDontNeedHelp etiketi nedir, ne anlama geliyor, Türkçe'si ne?

Twitter trendlerde yer alan #weneedhelp ve #WeDontNeedHelp etiketlerinin anlamları nedir merak ediliyor. Gündeme giren twitter etiketlerinin başında #weneedhelp ve #WeDontNeedHelp gelmektedir. Peki, We Dont Need Help nedir, ne anlama geliyor? We Dont Need Help ne demek? Türkçe anlamları nedir? We Need Help ne demek? We Need Help anlamı nedir? Detaylar haberimizde...

Twitter'da #WeDontNeedHelp etiketi şuanda 2. sırada yer alıyor. Twitter kullanıcıları bu tagın ne anlama geldiğini merak ediyor. Peki, WeDontNeedHelp ne demektir? WeDontNeedHelp etiketi neden açıldı? WeDontNeedHelp ne anlama geliyor? We Need Help ne demek? Hangi dildedir? Türkçe anlamları nedir?

TWİTTER'DA #WEDONTNEEDHELP VE #WENEEDHELP ETİKETLERİ NEDEN AÇILDI?

Son dönemlerde ülkemizdeki yangınların hızlı bir şekilde söndürülmesi için Twitter kullanıcıları diğer ülkelerden yardım talep etmektedir. Dün helpTurkey ve Globalcall etiketleri trend olmuştu. Bugün ise #weneedhelp ve #WeDontNeedHelp etiketleri trend oldu.

WE DONT NEED HELP NE DEMEK? TÜRKÇE'Sİ NEDİR?

Twitter'da trend olan #WeDontNeedHelp etiketi İngilizce'dir. We Dont Need Help Türkçe anlamı "Yardıma ihtiyacımız yok" demektir.

WE NEED HELP NE DEMEK? TÜRKÇE'Sİ NEDİR?

Aynı şekilde #weneedhelp etiketi de trend olmuştu. We Need Help Türkçe anlamı "Yardıma ihtiyacımız var" demektir. We need help ve we dont need help birbirinin zıttı iki cümledir.

We Dont Need Help : Yardıma ihtiyacımız yok

We Need Help :Yardıma ihtiyacımız var