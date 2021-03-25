We Are Football PC çıkış tarihi duyuruldu

Yayıncılığını THQ Nordic ve geliştiriciliğini Winning Streak Games'in yaptığı yeni futbol menajerlik oyunu We Are Football'u PC için duyurdu. We Are Football Steam üzerinde ulaşılabilir olacak.

On The Ball ve Football Manager serilerinin arkasındaki yaratıcı zeka Geral Kohler ve ekibi tarafından oluşturulmuş ve oyunseverlerin hayallerindeki takımları kurmasına yardımcı olacak olan oyun hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

WE ARE FOOTBALL ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Oyun 10 Haziran'da Steam'de çıkışını gerçekleştirecek.

WE ARE FOOTBALL TANITIM YAZISI

We Are Football'da bir menajer ve antrenör olarak futbol dünyasındaki son trendlerle yüz yüze gelecek, en sevdiğin kulübün tüm duygusal iniş çıkışlarını deneyimleyeceksin.

Bu modern futbol menajeri oyunu ilk defa, aynı işlevlere ve eşsiz oynanış unsurlarına sahip bir kadın futbolu oyun modu da sunuyor. We Are Football, tüm oyun modlarında en yüksek kaliteyi sağlamak ve korumak adına Gerald Köhler, Rolf Langenberg ve Dirk Winter gibi futbol menajerliği alanında çok tecrübeli isimlerin katkılarıyla geliştirildi.

Bu oyunda büyük küçük her kararın için anında geribildirim alacaksın. Zaman yönetimini etkili bir şekilde yapman gerekecek ve yalnızca iş arkadaşlarınla beraber çalıştığın takdirde kulüpte gerçekten başarılı olacaksın.

We Are Football gerçek yönetim görevlerine odaklıdır. Bu oyun; takım, iş arkadaşları, altyapı, taraftar kitlesi ve çok daha fazlasını büyüterek uzun vadede kulübü geliştirmeyi amaçlar. Bunun sonucunda da oyundaki futbol oyuncuları kendi hikâyelerini belirleyen bireyler haline gelir.

Bir sezon birkaç saat içinde oynanabilir: Sadece birkaç dakika içinde kendini mücadelenin ortasında bulursun. Tek başına bir günde birkaç sezon bitirebilirken, iki oyuncuyla bir akşamda bile bir sezon bitirebilirsin.

We Are Football'da her zaman yüzleşecek yeni zorluklar var. Kulüp büyüdükçe zorluklar da büyür!

- Acemi dostu ve uzun girişler ya da eğitimler olmadan oynanabilir; öğrenmesi kolay, ustalaşması zordur

- Geleneksel menajer oyunları kadar derin

- Cevaplarına göre kulüp ve kariyer modu seçimi sunan bir test

- Kapsamlı menajerlik işlevleri (mali durum, sponsorlar, İK, organizasyon, taraftar desteği, takipçiler, halka arz, yatırımcılara hisse satışı, taraftar hisseleri ve daha fazlası)

- Geliştirilebilen menajer becerileri

- Futboldaki en son gelişmelerin uygulanması

- Detaylı takım ve oyuncu özellikleri

- Modern antrenman ve gerçekçi antrenman planlaması

- Her oyuncu için bireysel beceri ağacı

- Her oyuncu için tam psikolojik profil; başarı ihtimali için takımdaki türleri mükemmel bir şekilde eşleşmeli

- Kapsamlı altyapı sistemi; genç yaştan oyuncu gelişimi yönetimi

- Kapsamlı oyun tarzları ve temel kurallar

- İlave metin anlatımıyla birlikte topa ve hücumdaki oyunculara odaklı yeni maç motoru

- Oyun dünyasındaki tüm maçlar eşit şekilde hesaplanır

- Muhteşem devre arası konuşmaları

- Genişletilebilir 3D stadyum ve 3D kulüp tesislerinin yanı sıra içinde gezilebilen kulüp müzesi

- Heyecanlı görüşmelerle dolu haftalık ilerleme, verilecek küçük ve büyük kararlar

- Kapsamlı istatistikler bölmesi; hayranları için hoş bir sürpriz

- Maç sonrası kritik taraftar yorumları

- Büyük futbol takımlarının iniş ve çıkışlarının simülasyonu

- Ulusal takım turnuvalarının simülasyonu ve takımlardaki oyuncuların piyasa değerinde değişiklikler

Oyun herhangi bir resmi futbol lisansı içermez.

Oyun, kendi lig ya da kulüplerini oluşturmanı sağlayan bir düzenleyiciyle gelir.

- Dünyadaki herhangi bir ülke düzenlenebilir

- Erkek ve kadın ligleri

- Oyunun başında resmi ya da kişisel veritabanı seçimi

- Düzenlenebilir küme düşme ve yükselme özelliği bulunan açık lig sistemleri

- Diller için genişletilebilir isim listesi

- Otomatik oyuncu ve takım oluşturma

- Arma ve formalar için kapsamlı düzenleyiciler

- Kendi görsellerini oyunda kullanma seçenekleri