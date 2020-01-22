WD Grup Otel Mobilyaları 2020’de 12 milyon dolarlık ciro hedefliyor
Bugün Ortadoğu, Afrika ve Körfez ülkelerine anahtar teslim otel projeleri hazırlayan Watan Design, Avrupa'daki otel projelerine de imza atmak istiyor.
22.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:42
Bugün Ortadoğu, Afrika ve Körfez ülkelerine anahtar teslim otel projeleri hazırlayan Watan Design, Avrupa'daki otel projelerine de imza atmak istiyor. Yüzde 100 yurtdışına çalışan grup, 2019 yılını 8 milyon dolarlık ciro ile kapatmayı, 2020'de ise 12 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com