WD Grup Otel Mobilyaları 2020’de 12 milyon dolarlık ciro hedefliyor

22.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:42

Bugün Ortadoğu, Afrika ve Körfez ülkelerine anahtar teslim otel projeleri hazırlayan Watan Design, Avrupa'daki otel projelerine de imza atmak istiyor. Yüzde 100 yurtdışına çalışan grup, 2019 yılını 8 milyon dolarlık ciro ile kapatmayı, 2020'de ise 12 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedefliyor.