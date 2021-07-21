WD Black PUBG Invitational Yaz Kupası bugün başlıyor
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WD Black PUBG Invitational Yaz Kupası bugün başlıyor

WD Black PUBG Invitational Yaz Kupası bugün başlıyor
Playerbros - Haberler | Gamegar

PUBG Invitational Yaz Kupası heyecanı başlıyor.

WD Black sponsorluğunda düzenlenen ve nefes kesen mücadelelere sahne olacak olan WD Black PUBG Invitational Yaz Kupası için artık yalnızca saatler kalmış durumda.

16 takımın kozlarını paylaşacağı WD Black Invitational Yaz Kupası için nefesler tutulmuş durumda. Bugün saat 19: 00 itibariyle başlayacak olan mücadelelerde toplamda 16 takım zafere giden yolda birbirleri ile mücadele edecekler. Takımlar 20.000 TL değerindeki ödül havuzundan da paylarına düşeni almak için de ter dökecekler. Bu ödül havuzundan ilk 8 takıma dağıtılacak ödüller şu şekilde:

9.000 TL

4.500 TL

2.500 TL

1.500 TL

750 TL

750 TL

500 TL

500 TL

Katılan takımların listesi ise şu şekilde:

1907 Fenerbahçe

836 Pizza Locale

AYGAZ

BBL

Dijirad Esports

GEAR UP

Hive'X Esports

HOWL

KAFALAR Esports

Oyun Hizmetleri Merkezi Espor

Orgless

OtherSide Esports

RARE Esports

SAV4GE

Supermassive Blaze Esports

XFlow Esports

Miramar, Erangel ve Taego haritasında oynanacak maçlarda sunucu koltuğunu ise Utku "utimikk" Taşyürek ve Buğrahan "Wreckage" Şevke paylaşacak. Mücadeleler ise PUBG Türkiye'nin resmi kanalı üzerinden yayınlanacak.

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Kaynak: Playerbros

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