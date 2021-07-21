WD Black PUBG Invitational Yaz Kupası bugün başlıyor
PUBG Invitational Yaz Kupası heyecanı başlıyor.
WD Black sponsorluğunda düzenlenen ve nefes kesen mücadelelere sahne olacak olan WD Black PUBG Invitational Yaz Kupası için artık yalnızca saatler kalmış durumda.
16 takımın kozlarını paylaşacağı WD Black Invitational Yaz Kupası için nefesler tutulmuş durumda. Bugün saat 19: 00 itibariyle başlayacak olan mücadelelerde toplamda 16 takım zafere giden yolda birbirleri ile mücadele edecekler. Takımlar 20.000 TL değerindeki ödül havuzundan da paylarına düşeni almak için de ter dökecekler. Bu ödül havuzundan ilk 8 takıma dağıtılacak ödüller şu şekilde:
9.000 TL
4.500 TL
2.500 TL
1.500 TL
750 TL
750 TL
500 TL
500 TL
Katılan takımların listesi ise şu şekilde:
1907 Fenerbahçe
836 Pizza Locale
AYGAZ
BBL
Dijirad Esports
GEAR UP
Hive'X Esports
HOWL
KAFALAR Esports
Oyun Hizmetleri Merkezi Espor
Orgless
OtherSide Esports
RARE Esports
SAV4GE
Supermassive Blaze Esports
XFlow Esports
Miramar, Erangel ve Taego haritasında oynanacak maçlarda sunucu koltuğunu ise Utku "utimikk" Taşyürek ve Buğrahan "Wreckage" Şevke paylaşacak. Mücadeleler ise PUBG Türkiye'nin resmi kanalı üzerinden yayınlanacak.
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Kaynak: Playerbros