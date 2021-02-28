WBA ve WBC unvan maçında Türk boksör Avni Yıldırım, Meksikalı Saul Alvarez'e yenildi

Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet unvan maçında Türk boksör Avni Yıldırım, "Canelo" lakaplı Meksikalı Saul Alvarez'e yenildi.

ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadı'nda düzenlenen organizasyonda ringe çıkan boksörlerin müsabakası, 3 raunt sürdü. 29 yaşındaki Avni Yıldırım 4. raunda çıkamadı ve mağlup oldu. Böylelikle Alvarez, WBA ve WBC süper orta sıklet kemerlerini korudu.

80 bin kişilik stadyumda salgın koşulları nedeniyle 18 bin biletli seyircinin izlediği boks karşılaşması, dünyanın birçok ülkesinde canlı olarak yayınlandı.

Avni Yıldırım, organizasyondan 1 milyon doların üzerinde kazanç elde etti. Dünyanın en iyi boksörlerinden biri olarak gösterilen Canelo ise 35 milyon dolar elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge