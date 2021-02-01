WBA, Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattı
01.02.2021 21:33 | Son Güncelleme: 01.02.2021 21:37
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
26 yaşındaki milli futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak WBA forması giyecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı