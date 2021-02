WBA Dünya Süper Orta Sıklet Unvan maçında ringe çıkacak

Eyüp Gözgeç: Bu seviyeye çıkmak Türk boksu için çok önemli

Avni Yıldırım: Altın kemeri almak nasip olur inşallah

"Türk boks tarihinde ilk defa bir Türk boksör WBC - WBA'de maça çıkacak""Sinan Şamil Sam benim idolüm"Ahmet Öner: Avni mutlaka bu ülkeye altın kemeri getirecekZeynep Acar: Avni Yıldırım'a başarılar diliyorum

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiren Türk boksör Avni Yıldırım, WBC - WBA Dünya Süper Orta Sıklet Unvan maçında ringe çıkacak. Yıldırım, 28 Şubat'ta Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda boks dünyasının en önemli isimlerinden "Canelo" lakaplı Saul Alvarez'e karşı mücadele edecek.İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısına Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Avni Yıldırım, Arena Boxing Kurucusu Ahmet Öner ve S Sport Plus Genel Müdürü Zeynep Acar katıldı.EYÜP GÖZGEÇ: BU SEVİYEYE ÇIKMAK TÜRK BOKSU İÇİN ÇOK ÖNEMLİTürkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Avni Yıldırım bizim amatör boksta gerçekten hem sportif olarak hem de ahlaki olarak Türkiye'ye örnek bir sporcuydu. Tabii bu devam etti ve profesyonel boksta da kimsenin gelmeyeceği bir duruma geldi. Bizim yuvamızda yetişmiş bir sporcunun buralara gelmesi federasyon için gurur verici. Sonuç ne olursa olsun o seviyeye çıkmak Türk boksu için çok önemli. Artık bu sıkletin bir üstünün olmadığını ve çok önemli bir karşılaşma olduğunu söylemek istiyorum. 25 yıldır boksla uğraşıyorum, son 10 yıldır da başkanım. Bir sürü insan tanıdım. Ahmet Öner'e teşekkür etmek istiyorum. Bu maçı ayarlamak kolay iş değil. Türkiye'nin dünyada tanıtıma, desteklenmeye çok ihtiyacı var. Türkiye siyasi ve ekonomik olarak tek başına bırakılmak isteniyor. Bu dönemde bu maçın ABD'de yapılması çok önem taşıyor. Bizde bir sürü boksör var ama Avni hakiki boksör. Kendi inanacak, biz inanacağız ve bu maçı kazanacağız" dedi.AVNİ YILDIRIM: ALTIN KEMERİ ALMAK NASİP OLUR İNŞALLAHTarihte ilk kez bir Türk boksörün WBC - WBA Dünya Süper Orta Sıklet Unvan maçında yer alacağını hatırlatan Avni Yıldırım, kariyeri için dönüm noktası olacak karşılaşma ile ilgili, "Son maçımdan itibaren çok sorunlar yaşadım. Çok farklı bir lobiye karşı savaştık. Hakkımız yendi son maçta. Daha sonra sakatlıklar yaşadım, koronavirüs etkiledi. 21 ay ülkemden ayrı Almanya ve ABD'de antrenmanlarımı sürdürdüm. Bütün imkanları sağladık, elimizden geleni yaptık. Çok emek sarf ettik, sıkıntılar yaşadım. İnanılmaz bir süreç yaşadım. Sabrın sonu selamet. Sonunda hayırlı bir işle bu vatanını öz evladı olarak çıkmak bana nasip oldu. Halkımın duaları ile ringe çıkacağım. Her şeyin farkındayım, karşımda kimler var, neler yapabileceğimizin farkındayız. Enerjimiz çok yüksek. Böyle büyük bir arenada Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk devletlerini temsil etmek benim için büyük bir onur ve yük. İnşallah bu yükün altından kalkarız. Eminim her şey güzel olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir söz var 'dünya 5'ten büyük' diye. Türk boksöre şans vermiyor hiç kimse. Bunu insanların gözüne sokacağız. Altın kemeri almak nasip olur inşallah" diye konuştu."TÜRK BOKS TARİHİNDE İLK DEFA BİR TÜRK BOKSÖR WBC - WBA'DE MAÇA ÇIKACAK"Altın kemerin bir numaralı adayı olduğunu dile getiren Avni Yıldırım, "Türk boks tarihinde ilk defa bir Türk boksör WBC - WBA'de maça çıkacak. İnşallah başarılı bir yol izleriz ve bizden sonra gelecek kardeşlerimize de yol açarız. Bugün Türk halkı bir Avni Yıldırım izliyorsa bunda en büyük emek değerli federasyon başkanımızındır" şeklinde konuştu."SİNAN ŞAMİL SAM BENİM İDOLÜM"Avni Yıldırım, 2004 yılında televizyonda Sinan Şamil Sam'ın maçlarını izlediğini ifade ederek, "Babam da beni o şekilde boksa başlattı. Sinan ağabey benim idolüm. Biz 10 kere de şampiyon olsak onu geçemeyiz. Onun yolundan gitmek bize nasip oldu. İnşallah bunun sonunu da altın kemerle süsleriz. Kemeri de Sinan ağabeyin mezarına götürüp ona armağan etmek nasip olur" diye konuştu.AHMET ÖNER: AVNİ MUTLAKA BU ÜLKEYE ALTIN KEMERİ GETİRECEKYaptıkları işin biraz farklı olduğunu kaydeden Ahmet Öner ise "Avni Yıldırım, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük boksörü benim gözümde, 7 senedir bu anı bekliyor. Bu zamana kadar ne zorluklar yaşadı, yakın dostları bilir. Yapacağı maç öncesinde bile buralara kadar gelerek herkesi şoke etti. Avni'nin oraya gitmesi, Türk sporunda hiçbir zaman buraya gelemedik. Maçı 200 ülke canlı izleyecek. Saul Alvarez'in alacağı para 35 milyon dolar. Anadolu'nun göbeğinde Sivas'ta büyümüş bir insan neden burada diye topa tuttular bizi ama kalitesini görünce anlayacaklar. Avni gibi düzgün, ahlaklı, bazen sabırsız bazen sabırlı biri... Avni mutlaka bu ülkeye altın kemeri getirecek. Bu maçın değerinin anlaşılması gerekiyor. Çok üst seviyede bir maç. Sivasspor ile Barcelona maç oynuyormuş gibi" dedi.ZEYNEP ACAR: AVNİ YILDIRIM'A BAŞARILAR DİLİYORUM

Türk profesyonel boks tarihinin en önemli maçına sayılı günler kaldığını dile getiren Zeynep Acar da, "Bu maçı duyduğumuzda çok heyecanlandık ve yayıncısı olduğumuz için de katlanarak arttı. Bu seviyedeki bir unvan maçını yayınlıyor olmak bizim için gurur verici. Avni Yıldırım'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN