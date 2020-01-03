Wayne Rooney'nin MLS'teki En İyi Anları
Avrupa kariyerine ara verdikten sonra ABD MLS Ligi'nin yolunu tutan Wayne Rooney, Doğu Konferansı takımarından DC United'da iki sezon forma giydi. Takımına gelir gelmez farkını ortaya koyan yıldız oyuncu, lig sıralamasının sonunda bulunan takımını play-offlara taşımayı başardı.
03.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:19
Avrupa kariyerine ara verdikten sonra ABD MLS Ligi'nin yolunu tutan Wayne Rooney, Doğu Konferansı takımarından DC United'da iki sezon forma giydi. Takımına gelir gelmez farkını ortaya koyan yıldız oyuncu, lig sıralamasının sonunda bulunan takımını play-offlara taşımayı başardı.
Kaynak: Dugout
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