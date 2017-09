Wayne Ronney, Old Trafford'a Dönüyor!

Everton'lı futbolcu Wayne Rooney, bu hafta eski takımı Manchester United'a karşı mücadele etmeye hazırlanıyor. Kırmızı Şeytanların, efsane kaptanlarına duygusal bir karşılama yapması bekleniyor.





13 yıl formasını giydiği Manchester United'tan sezon başında Everton'a aktarım olan Wayne Rooney, eski takımına karşı mücadele etmeye hazırlanıyor.



Bu hafta oynanacak Manchester United – Everton mücadelesine ilk 11'de başlaması beklenen İngiliz futbolcunun, karşılaşmaya dair çok komplike duygular taşıdığındından kimsenin şüphesi yok. Old Trafford'ın eski kaptanını nasıl karşılayacağı ise tam bir merak konusu.







Kırmızı Şeytanların genç futbolcusu Jesse Lingard, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Pazar günü son derece duygusal anlar yaşanabileceğinin sinyallerini verdi. Rooney için "Bu camiada her zaman bir efsane olarak hatırlanacak" ifadelerini kullanan Lingard, "Pazar günü Old Trafford'a geldiği zaman de bir efsaneye yakışır biçimde karşılayacağız." şeklinde konuştu.



Sözlerini "Rooney sadece golcü bir futbolcu değildi" diyerek sürdüren 24 yaşındaki yıldız, "Aynı zamanda deneyimiyle de takıma maç kazandırabilen bir isimdi. 1-0 önde götürdüğünüz bir maçta, oyunun sonunu getirmek her zaman zahmetlidir, yalnız Wayne, böyle zaman, bilhassa de maçın sonlarına doğru ne yapması gerektiğini çok iyi bilirdi. Bu tip efsane futbolculardan her gün yeni bir şey öğrenirsiniz" dedi.



