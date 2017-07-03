Wawrinka'dan Erken Veda

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerin 5 numaralı seribaşı Stan Wawrinka, Daniil Medvedev'e 3-1 yenilerek ilk turda elendi.



İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvası Wimbledon'da ilk sürprizi, Rus tenisçi Medvedev yaptı.



Üç grand slam şampiyonluğu bulunan İsviçreli Wawrinka'yı 6-4, 3-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-1 yenen dünya 49 numarası Medvedev, ikinci tura yükseldi.