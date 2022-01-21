Watford Norwich maçı hangi kanalda, saat kaçta? Watford Norwich ne zaman, nerede oynanacak?

İngiltere Premier Ligi 23. hafta mücadelesinde, bu akşam Ozan Tufan'ın takımının da maçı var. Watford Norwich maçı hakkında detaylar araştırılıyor. 14 puan -14 averaj ile 17. sırada yer alan Watford, 13 puan -35 averaj ile 18. sırada yer alan Norwich City ile karşı karşıya geliyor. Watford Norwich maçı hangi kanalda, saat kaçta? Watford Norwich ne zaman, nerede oynanacak?