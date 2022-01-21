Watford Norwich maçı hangi kanalda, saat kaçta? Watford Norwich ne zaman, nerede oynanacak?
İngiltere Premier Ligi 23. hafta mücadelesinde, bu akşam Ozan Tufan'ın takımının da maçı var. Watford Norwich maçı hakkında detaylar araştırılıyor. 14 puan -14 averaj ile 17. sırada yer alan Watford, 13 puan -35 averaj ile 18. sırada yer alan Norwich City ile karşı karşıya geliyor. Watford Norwich maçı hangi kanalda, saat kaçta? Watford Norwich ne zaman, nerede oynanacak?
Watford Norwich maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Watford sahasında Norwich City'i ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım 14 puanla 17. sırada bulunurken konuk ekip ise 13 puanla 18. sırada yer alıyor. Watford Norwich ne zaman, nerede oynanacak?
Watford – Norwich City, İngiltere Premier Lig maçı, 21-01-2022 Cuma günü S Sport, S Sport Plus, kanal(lar)ından yayınlanacak. Maçın başlama saati 23:00. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
Watford-Norwich City Maçı, 21 Ocak Cuma günü oynanacak.
Watford-Norwich City Maçı, saat 23:00 başlayacak.
Watford ve Norwich City, karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Watford'da, Vicarage Road Stadyumu'nda oynanacak.
Watford: Foster; Femenia, Cathcart, Samir, Kamara; Kayembe; Dennis, Sissoko, Cleverley, Pedro; King
Norwich City: Krul; Aarons, Hanley, Gibson, Williams; Sargent, Sorensen, Lees-Melou, Rashica; Pukki, Idah