Watford - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İngiltere Premier ligde heyecan bitmiş değil. Düşme hattını yakından ilgilendiren Watford - Man. City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şampiyonluğu kaçıran ve ligde 2. olmayı garantileyen Man City, düşme hattında riskte olan Watford'a deplasmana gidiyor. Maç City açısından pek önem taşımasa da Watford için hayati önem taşıyor. Çünkü Watford şuanda 34 puanla 17. sırada yer alıyor. Düşme hattından kurtulmak için en azından 1 puan alması gerekiyor. Şimdi maç hakkında detaylara geçelim.

WATFORD - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

Watford - Manchester City maçı 21 Temmuz salı günü yani bugün saat 20:00 'da oynanacaktır. Maç Watford'un evinde oynanacaktır. City deplasmana gidecektir.

WATFORD - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Watford - Manchester City maçı bugün (21 Temmuz 2020 Salı) saat 20:00 'da oynanacaktır. Tabii bu Türkiye saatine göre oynanacak olan zaman dilimidir. Yani Türkiye saatlerine göre bugün 20:00 'da maçı TV'den izleyebilirsiniz.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Maç S Sport kanalında yayınlanacaktır. 21 Temmuz yani bugün saat 20:00'da S Sport kanalını açarak Watford - Man. City maçını HD ve ücretsiz şekilde izleyebilirsiniz. S Sport frekans bilgilerine aşağıdan bakabilirsiniz:

KanaL: S SPORT HD

Paket: Digiturk

Frekans: 10845

Polarisazyon: H - (Yatay)

SR: 30000

FEC: 5/6

Uydu: Eutelsat 7