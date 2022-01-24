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Watford'da Ranieri dönemi 4 aydan kısa sürdü

Watford'da Ranieri dönemi 4 aydan kısa sürdü
AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Milli futbolcu Ozan Tufan'ın forma giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Watford'da teknik direktör Claudio Ranieri'nin görevine son verildi.

Milli futbolcu Ozan Tufan'ın forma giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Watford'da teknik direktör Claudio Ranieri'nin görevine son verildi.

Watford'ın başına 4 Ekim'de geçen İtalyan teknik adam, takımın 13 lig ve bir İngiltere Federasyon Kupası maçında yalnızca 2 galibiyet elde etmesi sonrası görevden alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 70 yaşındaki Ranieri'ye emeği için teşekkür edildi.

Kariyerinde Chelsea, Juventus, Inter, Roma, Napoli, Atletico Madrid, Valencia, Monaco gibi Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştıran Ranieri, Leicester City'yi 2015-16 sezonunda Premier Lig şampiyonluğuna taşıyarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.

Üç maç eksiği bulunan Watford, Premier Lig'in 23. haftasının ardından topladığı 14 puanla 19. sırada yer alıyor.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

Claudio Ranieri, Premier Lig, England, Watford, Spor, Haber

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