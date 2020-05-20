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Watford'da Kovid-19'a yakalanan futbolcu Adrian Mariappa

İngiltere Premier Lig ekibi Watford'da forma giyen Adrian Mariappa, takımda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan futbolcunun kendisi olduğunu açıkladı.

Watford'da Kovid-19'a yakalanan futbolcu Adrian Mariappa
20.05.2020 17:36 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:36

İngiltere Premier Lig ekibi Watford'da forma giyen Adrian Mariappa, takımda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan futbolcunun kendisi olduğunu açıkladı.

33 yaşındaki savunma oyuncusu, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, "Test sonucum pozitif çıktığından beri koronavirüsü nasıl kapmış olabileceğimi düşünüyorum. Benim için büyük bir sürpriz oldu çünkü birkaç egzersiz ve çocuklarla yürüyüş dışında evden çok çıkmadım." ifadelerini kullandı.

Herhangi bir semptom göstermediğini kaydeden Mariappa, sağlık durumunun da iyi olduğunu belirtti.

Watford, bir futbolcu ve iki çalışanın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını ve bu kişilerin 7 gün karantinada kalacağını duyurmuştu.

Premier Lig'de koronavirüse yakalanan 6 kişiden birinin Burnley'in yardımcı antrenörü Ian Woan olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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