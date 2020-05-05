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WATCHUS Başkanı Önerbay: "ABD'nin ekonomisi yakın dönemde toparlanamaz"

WATCHUS Başkanı Önerbay:
05.05.2020 16:13 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:13

Amerika-Türkiye Ticaret Odası (WATCHUS) Başkanı Ahmet Önerbay, ABD ekonomisinin yakın dönemde toparlanamayacağını ifade etti.

Amerika-Türkiye Ticaret Odası (WATCHUS) Başkanı Ahmet Önerbay, ABD ekonomisinin yakın dönemde toparlanamayacağını ifade etti.

Amerika - Türkiye Ticaret Odası (WATCHUS) Başkanı Ahmet Önerbay, ABD ekonomisini değerlendirdi. Türkiye'den ABD'ye ve ABD'den Türkiye'ye yatırım yapan ve yapacak olan firmalara hizmet veren WATCHUS Başkanı Ahmet Önerbay, korona virüs salgını nedeni ile ABD ekonomisinin bugünkü durumunu ve önümüzdeki süreçte ne beklenilmesi gerektiğini anlattı.

"30 milyonun üzerinde işsiz"

Önerbay, ABD genelinde uygulanan "Evde Kal" kuralları çerçevesinde işsizlik oranının çok yükseldiğini ifade ederek "En son rakamalar 30 milyonun üzerinde kişinin işsizlik sigortası başvurusu yaptığını gösteriyor" dedi. Bazı eyaletlerde ekonomiyi tekrar açma çalışmaları başlamış olsa da genel olarak iş yerlerinin kapalı olduğu ve çok uzun süre de kapalı kaldığı için ekonominin büyük bir hasara uğradığını söyleyen Önerbay, "Geçtiğimiz yılın sonuna doğru ABD büyüme oranları yüzde 5 civarında bile olabileceği tahmin ediliyorken şu anda büyüme oranları çok aşağıya, yüzde 2.4 seviyelerine düştü. Bu oran daha da aşağı inecektir" dedi.

"İşletmelere yeni yardımlar bekleniyor"

Geçtiğimiz dönemde önce 2 trilyon dolar olarak açıklanan daha sonra yapılan ek bütçe desteği ile yaklaşık 3 trilyon dolara ulaşan yardımlarla ilgili olarak, "Bu para ile destek verilen küçük işletmelerin ayakta kalması bekleniyor. Bu para işletmelerin bir kısmının eline geçmiş durumda ve şu an için onları ayakta tutuyor gibi. Sanırım ilerle yeni paketler açıklamak zorunda kalacaklar. Çünkü 2 trilyon yeterli kalmayacaktır. Maaş veren iş yerlerine maaş yardımı açıklanmıştı ve o para kısa süreden bitti. Geçtiğimiz hafta yeniden yeni bir bütçe Kongre'den geçti ve iş yerlerine dağıtılmaya başlandı " dedi.

"Ekonominin toparlanması yavaş olacak"

Önümüzdeki süreçte özellikle salgının hızla yayılmasının önüne geçmek için ekonominin ve iş yerlerinin yavaş yavaş açılacağını öngördüğünü belirten Önerbay bu durumun ekonominin canlanmasını geciktireceğini belirtti.

Önerbay son dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ve gümrük politikaları nedeni ile ABD'nin kendi içerisinde üretime yönelmeye başladığını, önümüzdeki süreçte de bunun artarak devam edeceğini açıklarken "ABD'nin ekonomisi uzun vadede geri gelecekti ama bu süreç ABD'yi 5 yıl geri götürmüştür" dedi.

"Türkiye ABD arasındaki ticaret artacak"

Hali hazırda iki ülke arasında kargo ve taşımacılık sistemlerinin çalışmaya devam ettiğini belirten Önerbay, Türkiye'de üretime devam eden işletmelerin ürünlerinin ABD'ye gelmeye devam ettiğini söyledi. Ticarette şu an bir yavaşlama olsa da önümüzdeki süreçte tekrar eski hızına kavuşacağını söyleyen Önerbay, "Özelikle Çin'e yapılan baskıdan dolayı Türkiye'de yeni sektörlerin ön plana çıkmasıyla gıda, tekstil, yapı malzemeleri ve demir çelik alanında ticaret hacmi daha da artacaktır. Ama bu artış da birden değil yavaş yavaş olacaktır" dedi. - LOS ANGELES

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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