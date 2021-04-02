Watch Dogs: Legion 60FPS yamasını konsollar içini geliştiriyor

PlayStation 5 ve Xbox Series oyuncuları yakın bir zaman içerisinde Watch Dogs: Legion'ı daha yüksek kare hızında ve daha iyi bir oyun deneyimiyle oynayabilecek. Watch Dogs: Legion 60FPS güncellemesi çok yakında iyileştirmelerin tamamlanmasıyla ulaşılabilir olacak.

Düzenlenen soru cevap etkinliğinde konsol oyuncularını sevindiren haber geldi ve PlayStation 5, Xbox Series versiyonları için Watch Dogs: Legion'ı iyileştirme çalışmaları başladı.

WATCH DOGS LEGION 60FPS YAMASI GELİŞTİRİLİYOR

Watch Dogs: Legion şu anda PlayStation 5 ve Xbox Series X'te ray tracking açık bir şekilde dinamik 4K çözünürlüğünde 30 kare hızında oyunculara hizmet veriyor. Xbox Series S üzerinde de ray tracking açık olarak dinamik 1080p çözünürlüğünde 30 kare hızında. Yama tahminen ek grafik modlarını da getirecektir.

Ubisoft'tan Lathiesshe Thillainathan ve JP Cambiotti, Reddit'te düzenlenen soru cevap organizasyonunda, Watch Dogs: Legion'ın yeni nesil konsollarda sürümleri için 60FPS yeni bir iyileştirme geliştirdiklerini oyunseverlere açıkladı. Öte yandan tarih ve daha fazla bilgi detay açıklanmış değil.