Wataniya Airways İstanbul Uçuşlarına Başladı

Kuveyt merkezli hava yolu şirketi Wataniya Airways, 25 Mart itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan uçuşlarına başladı.

Wataniya Airways'den yapılan açıklamaya göre, hava yolu şirketi, 25 Mart itibarıyla Sabiha Gökçen'den Kuveyt City seferlerine başladı. İstanbul seferlerini Sabiha Gökçen'den yapacak olan Wataniya Airways, haftanın 7 günü Airbus A320 tipi uçaklarla uçuşlarını gerçekleştirecek. İstanbul, Wataniya Airways'in toplamda 16'ncı destinasyonu olacak.

Wataniya Airways tarafından Kuveyt'e düzenlenen seferler her gün karşılıklı olarak yapılacak. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ilk seferini gerçekleştiren Airbus A320 tipi uçak, önce apronda bir havacılık klasiği olan "su takı" ile karşılandı.

Wataniya Airways'in ilk uçuşunu kutlamak adına Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen törene İSG ve Wataniya Airways yöneticileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Sabiha Gökçen terminal işletmecisi İSG'nin Yönetim Kurulu Üyesi Dato Azmi Murad, "Sabiha Gökçen Havalimanı adına Wataniya Airways'i tebrik ediyoruz. Bizi partner olarak gördükleri için çok teşekkür ederiz. Kendilerine her türlü yardımı ve desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Wataniya Airways Halkla İlişkiler Müdürü Lana Moayyad Al Rasheed de "Wataniya Airways olarak İstanbul'a uçuş yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Çünkü İstanbul çok güzel bir şehir. Biliyoruz ki bu güzel şehre Kuveyt'ten de çok fazla ilgi var. Biz çok yeni bir hava yoluyuz. Kaliteli bir hizmet veriyoruz. O yüzden bu havalimanını tercih ettik. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.