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Teknoloji

Wasteland 3 için Fazladan Birkaç Ay Daha Bekleyeceğiz

COVID-19 salgını başladı başlayalı, dünyadaki diğer sektörlerde olduğu gibi oyun sektöründeki tatsız gelişmeler de sık sık yaşanmaya devam ediyor.

01.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:49
Wasteland 3 için Fazladan Birkaç Ay Daha Bekleyeceğiz

COVID-19 salgını başladı başlayalı, dünyadaki diğer sektörlerde olduğu gibi oyun sektöründeki tatsız gelişmeler de sık sık yaşanmaya devam ediyor. inXile Entertainment tarafından geliştirilmekte olan Wasteland 3, 28 Ağustos 2020 tarihine kaydırıldı.

Serinin devam oyunu 2016 yılının Eylül ayı içerisinde duyurulmuştu. Unity ile geliştirilmekte olan Wasteland 3 için,hatırlayacağınız üzere yakın bir zaman önce bağışta bulunanlara özel bir kapalı beta testi gerçekleştirilmişti. Her şeyin yolunda gitmesi durumunda, oyunun 19 Mayıs 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulması bekleniyordu ama oyun, ertelenenler kervanının son üyesi oldu.

inXile Entertainment Başkanı Brian Fargo tarafından Wasteland 3 Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, COVID-19 nedeniyle birkaç hafta önce evden çalışma sistemine geçiş yaptıklarına ve bunun da beraberinde yeni zorlukları getirdiğine dikkat çekmiş. Beta testinden son derece olumlu geri dönüşler almışlar ama lojistik anlamda yaşanan yeni zorluklar, Wasteland 3 oyununun çıkışına olumsuz yönde etki edecekmiş.

"Oyunun en iyi şartlar altında çıkmasını garanti altına alma isteğimizin hem Microsoft hem de Deep Silver tarafından desteklenmesiyle harika bir konumdayız ve bunun nefis bir yapım olması için fazladan birkaç ay ekleyeceğiz. Bununla birlikte, Wasteland 3'ün yeni çıkış tarihi 28 Ağustos 2020 olacak."

Oyunun ertelenmesi ile kazanılan üç aylık süreçte, beta testiyle ilgili olarak yapılan geri dönüşler ışında en iyi kooperatif deneyiminin sağlanabilmesi için öneriler göz önünde bulundurulacakken, tam bir optimizasyon yapılacak ve gerekli rötuşlar atılacakmış.

We have an important update on Wasteland 3's release date. pic.twitter.com/hiX1CygcUk

— Wasteland ?? (@Wasteland) March 31, 2020

Eğer mümkün olabildiğince sorunsuz bir oyun karşımıza gelecekse, beklemeye değermiş gibi görünüyor ama sabırsızlıka beklenen bir oyun olduğu için fazladan birkaç ay daha bekleyecek olmak can sıkıcı olmadı değil.

Kaynak: Tamindir

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