Washingtonpost: Birleşmiş Milletler'den Çin'in Afrika Yatırımlarına Övgü

Gerçekten de Çin Afrika'da yoğun bir altyapı yatırım programı uygulamakta. Öyle ki, ABD ve diğer bazı ülkeler Çin'in bu kıtadaki etkisini bu ölçüde artırmasından kaygı duyuyorlar.

BM yetkilisi Amina Mohammed, Afrika Birliği Zirvesi'nde devlet başkanlarına hitap ederken, Çin'in "Kuşak ve Yol" girişimini övdü. Bu girişimin liman, demiryolu ve karayollarıyla Asya, Afrika ve Avrupa arasında ticareti geliştirmeye yönelik yeni bir İpek Yolu oluşturacağını belirtti.

Çin'in bu kapsamlı projesi, Afrika'da daha çok altyapı yatırımı yapacak küresel partnerlere çağrı yapıyor. Esasen Çin, 2009 yılından itibaren ABD'yi geride bırakarak Afrika'nın birinci ticari partneri oldu.

Mayıs ayında Çin'de yapılan "Kuşak ve Yol" projesi forumunda da BM Genel Sekreteri Guterres, bu girişimin ülkeler ve bölgeleri birbirine bağlama potansiyelini övmüştü.